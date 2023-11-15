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Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта

Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

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