Left-Wing Media Doxxes And Attacks Black "Rogue" Lindsay Clancy Juror Critics say they have never seen a more egregious example of political groups and the media attempting to expose and destroy a juror for not making the decision they wanted.
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