На юго-востоке Москвы построят три дома по программе реновации

На юго-востоке Москвы планируют построить три дома по программе реновации, заявила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства.
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