Анатолий Шарий: Мир в Украине обнулит портфель HENSOLDT в Германии

Почему портфель заказов HENSOLDT вырос с €5,53 млрд до €10,356 млрд за несколько лет? Зачем немецкие политики увеличивают военные расходы, если говорят о мире? Почему HENSOLDT официально тратит почти миллион евро в год на представительство интересов? И как связаны партийная политика CDU/CSU и оборонный бизнес в Германии? Антикоррупционный вопрос в центре немецкого оборонного бума Кому Читать далее: https://govorit.
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