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Царьград

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Русских возят на экскурсии в Египте отдельно от остальных: Известна причина

Русских возят на экскурсии в Египте отдельно от остальных: Известна причина

В Египте берут граждан России на экскурсии только в том случае, если с ними не будет отдыхающих из других странНа портале "Тонкости туриста" появился комментарий русской туристки, недавно побывавшей на отдыхе в Египте.

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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Отдельно на обед акулам.
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