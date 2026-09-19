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Царьград

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В КНДР запустили производство беспилотников, похожих на "Герань"

В КНДР запустили производство беспилотников, похожих на "Герань"

Дроны выполнены по аэродинамической схеме "утка" и оснащены двигателем с двухлопастным винтом.Северная Корея начала массовое производство ударных беспилотников, которые внешне напоминают русские дроны "Герань".

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