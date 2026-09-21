Президент США Дональд Трамп снова потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, сообщает Axios.
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В аккурат перед "встречей во вторник" Зе "отметился" попыткой массированного удара, например, по МНПЗ в Капотне... "...А не пошёл бы ты Дональд Фредович... Лучше дай долларей и ракет, а просьбы свои засунь ..."