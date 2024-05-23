ВС Индии получили первые автоматы Калашникова

Индийские вооруженные силы получили на вооружение первые 27 тысяч автоматов Калашникова АК-203, произведенных на российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в штате Уттар-Прадеш, передает Центр анализа стратегий и технологий со ссылкой на телеграм-канал «Военный осведомитель».