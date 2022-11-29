Муфтий отреагировал на слова Папы Римского о жестокости чеченцев в ходе СВО

Чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям. Об этом, реагируя на слова Папы Римского о жестокости чеченцев и бурятов, заявил председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики муфтий Салах Межиев.