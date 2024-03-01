Крупные магазины резко опустили цены на iPhone 15 на фоне слабых продаж в Китае: скидки достигают $200

Крупнейшие китайские магазины JD.com, TMall и Pinduoduo сражаются за клиентов, снижая цены на iPhone 15 всего через пять месяцев после запуска, поскольку Apple столкнулась с сильным падением продаж в Китае.
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