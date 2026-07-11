Военкор Стешин заявил об угрозе автономных дронов с искусственным интеллектом

Беспилотники, которые сами решают, кого убивать, — это уже не фантастика, а реальность СВО. Военкор Дмитрий Стешин недавно поднял шум, заявив, что на фронте применяются автономные дроны с искусственным интеллектом, которые не просто летают, а охотятся.