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Мировое обозрение

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Военкор Стешин заявил об угрозе автономных дронов с искусственным интеллектом

Военкор Стешин заявил об угрозе автономных дронов с искусственным интеллектом

Беспилотники, которые сами решают, кого убивать, — это уже не фантастика, а реальность СВО. Военкор Дмитрий Стешин недавно поднял шум, заявив, что на фронте применяются автономные дроны с искусственным интеллектом, которые не просто летают, а охотятся.

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