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Регионы России

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Турция дороже Египта на 15–30% летом 2026 года — что выбрать россиянам

Турция дороже Египта на 15–30% летом 2026 года — что выбрать россиянам

Российские туристы, планирующие отпуск в июле 2026 года, традиционно предпочитают Египет и Турцию. Однако разрыв в стоимости туров между этими направлениями стал особенно заметен — цены на путёвки в Турцию выше на 15–30%.

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