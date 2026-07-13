Турция дороже Египта на 15–30% летом 2026 года — что выбрать россиянам

Российские туристы, планирующие отпуск в июле 2026 года, традиционно предпочитают Египет и Турцию. Однако разрыв в стоимости туров между этими направлениями стал особенно заметен — цены на путёвки в Турцию выше на 15–30%.
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