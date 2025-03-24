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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а что это совки про савицкую ни гу-гу? ёй жеж то же под 80!! .....ах да, она жеж за камуноидов портки и юбки просижив...Космические доход...
  • Ингерман Ланская
    а папаша то гавно за космонавтами убирал? и по гавну определил - это терешковой..Космические доход...
  • Ингерман Ланская
    за мозги и оплата.... зависимость обратная - чем меньше, тем больше😆"Депутат пенсионе...

Так кто же крышует околовоенных паразитов?

Вчера  произошло   с  одной  стороны  безпрецедентное, а  с  другой  стороны  очень  даже   прецедентное  событие: широко известный в  узких  кругах  персонаж -  певец  ротом с  резинкой  и в панамке,  пан Аким Апачёв -  незаконно  приехал  в  недавно освобождённую  Суджу  и в  Великий  пост  изгадил  стены,  которые  не  успели   изгадить украинские  оккупанты,   непотребными  матёрными  надписями.

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