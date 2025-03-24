Так кто же крышует околовоенных паразитов?

Вчера произошло с одной стороны безпрецедентное, а с другой стороны очень даже прецедентное событие: широко известный в узких кругах персонаж - певец ротом с резинкой и в панамке, пан Аким Апачёв - незаконно приехал в недавно освобождённую Суджу и в Великий пост изгадил стены, которые не успели изгадить украинские оккупанты, непотребными матёрными надписями.