Газета «Культура»

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Великий скромный человек: ушел из жизни Валерий Шадрин

Великий скромный человек: ушел из жизни Валерий Шадрин

Его имя войдет в историю искусства как имя великого продюсера, непревзойденного коммуникатора, основателя, первого президента, бессменного генерального директора и автора концепции программ Международного театрального фестиваля имени Чехова.

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