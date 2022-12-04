Великий скромный человек: ушел из жизни Валерий Шадрин

Его имя войдет в историю искусства как имя великого продюсера, непревзойденного коммуникатора, основателя, первого президента, бессменного генерального директора и автора концепции программ Международного театрального фестиваля имени Чехова.
Его имя войдет в историю искусства как имя великого продюсера, непревзойденного коммуникатора, основателя, первого президента, бессменного генерального директора и автора концепции программ Международного театрального фестиваля имени Чехова.
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