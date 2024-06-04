В результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины погиб мирный житель

Обстрелы продолжаются: в Горловке погиб мирный житель, повреждены жилые дома в Белгородской области На фоне продолжающихся боевых действий между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса последние два дня стали особенно кровопролитными.
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