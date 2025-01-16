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Царьград

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Байден предупреждает об угрозах от технологического комплекса для США

Байден предупреждает об угрозах от технологического комплекса для США

Президент США Джо Байден в прощальном обращении выразил тревогу по поводу возможных угроз для страны, связанных с развитием технологического комплекса.

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