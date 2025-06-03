Ребят из Левобережного приглашают отметить день рождения А.С.Пушкина

Праздник, приуроченный ко дню рождения А.С. Пушкина, пройдет в семейном центре «Преображение». Во время занятия ребята вспомнят цитаты из его сказок, а также сделают поделку по мотивам одного из самых любимых произведений.
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