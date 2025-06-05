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Покинувший Россию Rolex подал новую заявку в Роспатент

Покинувший Россию Rolex подал новую заявку в Роспатент

Ушедший из России бренд швейцарских часов Rolex подал в Роспатент заявку на новый товарный знак. Об этом пишет «Газета.

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