Трамп угрожает Ирану: возможные бомбардировки вызовут последствия

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности бомбардировок Ирана в случае провала переговоров. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что такие угрозы противоречат принципам мира, и предостерег США от выбора пути насилия и его последствий.
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