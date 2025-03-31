Трамп угрожает Ирану: возможные бомбардировки вызовут последствия

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности бомбардировок Ирана в случае провала переговоров. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что такие угрозы противоречат принципам мира, и предостерег США от выбора пути насилия и его последствий.