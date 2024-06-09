За списывание абитуриентов лишат права пересдачи ЕГЭ

Обманщиков отправят на год думать над своим поведением, прежде чем дадут новый шанс.Организаторы Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) в 2024 году лишат возможности пересдать его тех участников, которые были удалены с экзамена за списывание.
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