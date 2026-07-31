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XAUUSD ANALYSIS

XAUUSD ANALYSIS

XAUUSD ANALYSIS Gold Futures COMEX:GC1! ASHxBILLIONAIRE ANALYSIS --- # GC1! | PDH Liquidity Sweep into HTF Bearish Order Block | ICT Premium Distribution Model ## Executive Summary Gold Futures (GC1!) have rallied into a high-probability institutional reaction zone after engineering liquidity above the **Previous Day High (PDH)**.

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