XAUUSD ANALYSIS Gold Futures COMEX:GC1! ASHxBILLIONAIRE ANALYSIS --- # GC1! | PDH Liquidity Sweep into HTF Bearish Order Block | ICT Premium Distribution Model ## Executive Summary Gold Futures (GC1!) have rallied into a high-probability institutional reaction zone after engineering liquidity above the **Previous Day High (PDH)**.
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