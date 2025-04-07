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  • Иван Еськов
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Трамп, руки прочь от Америки!

Трамп, руки прочь от Америки!

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Ой, почалося. Бессмысленный и беспощадный American Maidan. По недоброй мудрости обитателя преисподней Ницше: если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.

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