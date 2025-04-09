🚠 В Крыму канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу через неделю Открыть сезон планируют 17 апреля, рассказали в Telegram-канале туристического центра горного парка.
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🚠 В Крыму канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу через неделю Открыть сезон планируют 17 апреля, рассказали в Telegram-канале туристического центра горного парка.