Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

В ЗАО обновили пять крупных общественных пространств Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о пяти проектах благоустройства общественных пространств, реализованных в текущем году на западе столицы.
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