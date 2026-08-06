Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов жестко ответил защитнику «Краснодара» Валентину Пальцеву, которыйБывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов жестко ответил защитнику «Краснодара» Валентину Пальцеву, который назвал его не экспертом, а стариком, слова которого надо делить на два.
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