Чистим организм: врачи рассказали, как правильно избавляться от шлаков

Правда ли, что в организме человека к 40 годам накапливается 3-4 кг каловых масс и как правильно «промыть» кишечник, не нажив проблемы со здоровьем? Еще несколько лет назад в России был настоящий бум — все принялись массово «чистить» организм и выводить вредные шлаки.