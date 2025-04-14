Полина Эскина: от российской спортсменки до израильской сборной фаворитки

Бывшая русская прыгунья в длину Полина Эскина изменила спортивное гражданство на израильское. После получения образования в Израиле 21-летняя спортсменка присоединилась к израильской сборной и выступит на молодежном чемпионате Европы.
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