Меган Маркл вышла в свет с мамой и принцем Гарри

В сети появились новые фотографии Меган Маркл и принца Гарри, сделанные во время их визита в культурный центр The Kinsey African American Art and History Collection, который обладает крупнейшей в мире частной коллекцией афроамериканского искусства и исторических артефактов.
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