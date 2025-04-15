Вступивший в РДК россиянин пытался устроить теракт на железной дороге и получил срок

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Томской области Илью Катукию, который является сторонником националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) к 13 годам лишения свободы за подготовку к теракту на железной дороге (ж/д) и пропаганду террористической идеологии.