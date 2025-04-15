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Вступивший в РДК россиянин пытался устроить теракт на железной дороге и получил срок

Вступивший в РДК россиянин пытался устроить теракт на железной дороге и получил срок

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Томской области Илью Катукию, который является сторонником националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) к 13 годам лишения свободы за подготовку к теракту на железной дороге (ж/д) и пропаганду террористической идеологии.

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