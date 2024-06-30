Северный хор представил программу, посвященную Архангельску

Северный русский народный хор представил новую концертную программу «Любимый город», посвященную культурным традициям и истории Архангельска, в Архангельском театре драмы имени Ломоносова, сообщает «Российская газета».
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