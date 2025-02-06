Раскрыты награды для российских игроков за предрегистрацию в новой онлайн-RP...

Раскрыты награды для российских игроков за предрегистрацию в новой онлайн-RPG Rememento: White ShadowРазработчики из Blackstorm обещают мистическую детективную историю, проработанные катсцены и разнообразный геймплей источник.
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