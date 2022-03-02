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Пенсионер пойдет под суд за уход от налогов на сумму в 52 миллиона рублей

Пенсионер пойдет под суд за уход от налогов на сумму в 52 миллиона рублей

В суд уходит дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На скамью подсудимых сядет 67-летний руководитель коммерческой организации, который не захотел отдавать в бюджет налоговые отчисления на сумму в размере 52 миллионов рублей.

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