ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Путин отказался беседовать с Эрдоганом

Путин отказался беседовать с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин отказался беседовать с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по вопросу возобновления зерновой сделки, несмотря на то, что последний настоятельно об этом просил.

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