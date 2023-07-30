Президент России Владимир Путин отказался беседовать с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по вопросу возобновления зерновой сделки, несмотря на то, что последний настоятельно об этом просил.
Путин отказался беседовать с Эрдоганом
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