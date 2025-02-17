Ледяной шторм в Таганроге: разрушение инфраструктуры центрального пляжа и последствия непогоды Ирина ВальковаВ результате ледяного шторма, обрушившегося на Таганрог, пострадала инфраструктура центрального пляжа города.
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