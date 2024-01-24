«Мастерская новых медиа» открыла новый набор слушателей

В ходе обучения, медиа специалисты узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа, изучат техники информационных кампаний, займутся разработкой эффективной медиастратегии, изучат опыт мастеров и их команд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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