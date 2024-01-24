Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Без властей такое не возможно! Вабло решает проблему..Названы районы Но...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️В Новосибирске та...
  • Vladimir Soukhatchev
    Хорошая новая, забытая старая традиция!Новосибирские ЗАГ...

«Мастерская новых медиа» открыла новый набор слушателей

«Мастерская новых медиа» открыла новый набор слушателей

В ходе обучения, медиа специалисты узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа, изучат техники информационных кампаний, займутся разработкой эффективной медиастратегии, изучат опыт мастеров и их команд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх