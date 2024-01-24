«Мастерская новых медиа» открыла новый набор слушателей

В ходе обучения, медиа специалисты узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа, изучат техники информационных кампаний, займутся разработкой эффективной медиастратегии, изучат опыт мастеров и их команд.