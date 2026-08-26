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«Грозная сила»: британский офицер попал под удар российской баллистики

«Грозная сила»: британский офицер попал под удар российской баллистики

Последняя встреча так называемой «коалиции желающих» не слишком оптимистична для Украины. Об этом в эфире канала France 24 заявил офицер британской военной разведки в отставке, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, поддерживающий киевский режим, передает корреспондент .

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