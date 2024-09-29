Госдуму предупредили о возможном снижении турпотока из-за нового законопроекта

АТАГ заявила о риске снижения турпотоков из-за закона об ограничении рассрочки Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) заявила о риске снижения турпотоков из-за нового законопроекта об ограничении лимита бесплатной рассрочки.
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