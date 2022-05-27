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Главу сельсовета в Сампурском районе, совершившую служебный подлог, не хотели снимать с должности

Главу сельсовета в Сампурском районе, совершившую служебный подлог, не хотели снимать с должности

Прокурор Сампурского района обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения Бахаревского сельского Совета народных депутатов, которым отказано в досрочном прекращении полномочии главы данного сельсовета в связи с утратой доверия.

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