Пельш получил награду за Гагарина

Известный телеведущий, на счету у которого более 400 прыжков с парашютом, рассказал, что фильм. Валдис Пельш Виталий Верескун Известный телеведущий, на счету у которого более 400 прыжков с парашютом, рассказал, что фильм «Гагарин.