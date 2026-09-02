В микрорайоне Кубяка в Калуге модернизируют водопроводную сеть

В калужском микрорайоне Кубяка модернизируют участок водопроводной сети, который долгое время оставался проблемным из-за частых аварий и перебоев с водой, сообщил глава Минстроя и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
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