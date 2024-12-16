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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Усик: «Боги решили, что я одолею Фьюри решением судей. Если смогу его нокаутировать, то сделаю это»

«Боги решили, что я выиграю Тайсона решением в первом поединке. Но если у меня будет возможность нокаутировать Фьюри в реванше, то я воспользуюсь этой возможностью», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

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