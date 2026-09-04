Эльмира Зарипова рассказала жителям Казани о мерах поддержки

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова пообщалась с жителями республики в Ново-Савиновском районе Казани, около родильного дома №1 и городской клинической больницы №7 имени М.