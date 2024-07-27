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Гинеколог Петросян А.С. | Москва

1 подписчик
Ирина занималась финансами и аудитом в крупных компаниях, благодаря второму

Ирина занималась финансами и аудитом в крупных компаниях, благодаря второму высшему (экономическому) образованию, но первое образование филологическое- романо-германская филология.

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