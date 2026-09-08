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Якутскида Муса Җәлил исемендәге Казан скверында солдат-шагыйрьләрне искә алдылар

Якутскида Муса Җәлил исемендәге Казан скверында солдат-шагыйрьләрне искә алдылар

Саха (Якутия) Республикасы башкаласы – Якутскида «Кулиководан Гамзатовка кадәр» дип аталган мәдәни-патриотик проект кысаларында тантаналы-сагышлы чара узды.

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