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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортивный врач Джесси Морс: «Боюсь, Джейсон Тейтум порвал ахиллово сухожилие»

«Боюсь, Джейсон Тейтум порвал ахиллово сухожилие. Он оттолкнулся, нога подкосилась, сразу схватился за нее, корчась от боли.

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