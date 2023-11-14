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Пентагон: Десятки военных США ранены после обстрела на Ближнем Востоке

Пентагон: Десятки военных США ранены после обстрела на Ближнем Востоке

Замглавы пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх поделилась данными о том, что из-за артударов, целями которых оказывались базы державы в Ближневосточном регионе, ранения получили 59 солдат.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
пусть потери пиндосовцев удесятирятся!
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18 час.
t
tatyanadavydkina
А они зачем там находятся? Пусть сидят дома тогда живыми и здоровыми будут.
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16 час.

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