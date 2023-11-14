Пентагон: Десятки военных США ранены после обстрела на Ближнем Востоке

Замглавы пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх поделилась данными о том, что из-за артударов, целями которых оказывались базы державы в Ближневосточном регионе, ранения получили 59 солдат.
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