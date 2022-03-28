FT: вызванный антироссийскими санкциями кризис может расколоть страны Запада

Ведущий внешнеполитический обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман выразил мнение, что введение санкций в отношении РФ грозит мировым экономическим кризисом, который может помешать западным лидерам выступать против России с общих позиций.
Ведущий внешнеполитический обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман выразил мнение, что введение санкций в отношении РФ грозит мировым экономическим кризисом, который может помешать западным лидерам выступать против России с общих позиций.
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