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FT: вызванный антироссийскими санкциями кризис может расколоть страны Запада

FT: вызванный антироссийскими санкциями кризис может расколоть страны Запада

Ведущий внешнеполитический обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман выразил мнение, что введение санкций в отношении РФ грозит мировым экономическим кризисом, который может помешать западным лидерам выступать против России с общих позиций.

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