NASA успешно протестировало защиту Земли от опасных космических объектов. Американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф на скорости 24 тыс. км/ч

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test – «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.
Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test – «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.
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