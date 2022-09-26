iXBT.com

28 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

NASA успешно протестировало защиту Земли от опасных космических объектов. Американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф на скорости 24 тыс. км/ч

NASA успешно протестировало защиту Земли от опасных космических объектов. Американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф на скорости 24 тыс. км/ч

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test – «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх