В NASA предложили вернуть застрявший на МКС экипаж Starliner другим кораблем

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность возвращения на Землю застрявшего на МКС экипажа космического корабля Starliner с помощью корабля Crew Dragon компании SpaceX.
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