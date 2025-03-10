В Госдуме предложили конфисковать животных у недобросовестных хозяев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил о необходимости законодательного закрепления нормы, позволяющей конфисковывать домашних животных у недобросовестных владельцев.
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